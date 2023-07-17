Служба безопасности Украины (СБУ) в стихотворной форме намекнула на свое участие в новом подрыве Крымского моста.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Спецслужба опубликовала стихи о том, что мост "пошел поспать", и добавила, что "музыка народная, слова СБУ".

"Соловейко, рiдний брате,

Знову мicт пiшов "поспати"

Та раз... Два!" - говорится в посте ведомства.

Напомним, ряд крупных украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что за инцидентом стоит СБУ.

В ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.

Также уже появилось видео ночной атаки на Крымский мост. На кадрах заметны два взрыва.