Появились кадры предполагаемой ночной атаки на Крымский мост.

Видео публикуют российские телеграм-каналы.

На кадрах слышна серия выстрелов и четко видны два взрыва.

Между тем в Крыму заявляют, что первый поезд из Симферополя уже направился в сторону Краснодарского края, то есть железнодорожное сообщение по мосту восстановлено. Пользователи публикуют видео проезда по мосту первого поезда после возобновления дивжения. На одном из них видны повреждения конструкций моста: один из пролетов сильно просел.

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.

В ВСУ заявили, что повреждение Крымского моста - это "российская провокация", направленная на то, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля.