РФ официально заявила о теракте на Крымском мосту.

Заявление распространил Национальный антитеррористический комитет.

Ведомство утверждает, что мост атаковали два украинских надводных беспилотника около трёх утра 17 июля.

По факту происшествия открыто уголовное дело по статье "террористический акт", проводятся оперативные и следственные действия, отметили в комитете.

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.

В ВСУ заявили, что повреждение Крымского моста - это "российская провокация", направленная на то, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля.

А в СБУ в стихотворной форме намекнули на причастность к подрыву Крымского моста