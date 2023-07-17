Министерство иностранных дел РФ заявило, что в принятии решений об ударе по Крымскому мосту участвовали американские и британские спецслужбы.

Об этом дипломатическое ведомство пишет в своем Telegram-канале.

"Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", - заявила Москва.

Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ официально заявил о теракте на Крымском мосту с помощью двух украинских надводных беспилотников.

По данным украинских СМИ, за атакой на мост стоит СБУ. Спецслужба и сама намекает на свою причастность к удару по Крымскому мосту.

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.

Также в сети показали, как выглядит водный дрон, атаковавший Крымский мост.