В России заявили о причастности американских и британских спецслужб к атаке на Крымский мост
Министерство иностранных дел РФ заявило, что в принятии решений об ударе по Крымскому мосту участвовали американские и британские спецслужбы.
Об этом дипломатическое ведомство пишет в своем Telegram-канале.
"Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", - заявила Москва.
Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ официально заявил о теракте на Крымском мосту с помощью двух украинских надводных беспилотников.
По данным украинских СМИ, за атакой на мост стоит СБУ. Спецслужба и сама намекает на свою причастность к удару по Крымскому мосту.
Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.
В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.
Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.
Также в сети показали, как выглядит водный дрон, атаковавший Крымский мост.