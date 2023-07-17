В России хотят починить взорванную часть Крымского моста за месяц
В РФ рассчитывают починить пострадавший от второго взрыва Крымский мост за месяц.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к назначенным РФ "властям" Крыма.
"Все конструкции моста на опорах. Немножко просела одна из ниток, но незначительно", - заявил источник.
По его оценке, "ремонтные работы займут не очень долго", предположительно, месяц или чуть больше. На это время автомобили будут переправлять паромами, а фуры поедут в объезд.
Между тем в сети публикуют еще одно видео с Крымского моста, на котором хорошо видны повреждения.
Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.
В Главном управлении разведки прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.
Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту.
Также в сети показали, как выглядит водный дрон, атаковавший Крымский мост.
Министерство иностранных дел РФ заявило, что в принятии решений об ударе по Крымскому мосту участвовали американские и британские спецслужбы.