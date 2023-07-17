Итак, сегодня, 17 июля, снова был атакован Крымский мост.

Это уже не первый случай — 8 октября минувшего года на мосту был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автодорожной части моста.

Тогда Россия обвинила Украину, заявила об "ударах возмездия", начав бомбить украинскую энергетику. Позже СБУ заявила, что мост был взорван ее усилиями.

"Страна" публикует подробности нового ЧП, анализирует его причины и последствия.

Крымский мост: что произошло сегодня

1. Известно, что с ночи на мосту закрыто движение. "Власти" Крыма и Минтранс России заявили о ЧП в районе 145-й опоры.

Характер происшествия не назывался. Но, по данным российских телеграм-каналов, на мосту ночью было два взрыва, и повреждены два пролета. Один в сторону Тамани разрушен, второй - в направлении Керчи - просел.

2. "Власти" полуострова предложили всем автомобилистам, которые намеревались выехать в РФ, отправляться окружным путем - через "новые регионы" (то есть по сухопутному коридору). Для проезда открыты Армянск, Джанкой и Перекоп (но не Чонгар, по которому ранее Украина нанесла удар).

При этому поезда "власти" обещают пустить уже этим утром - то есть, видимо, железнодорожная часть моста не повреждена. На автомобильной же, по данным Минтранса РФ, повреждено дорожное покрытие.

Первый поезд через мост, как сообщается, уже отправился из Симферополя.

3. На мосту, по официальным сообщениям, погибли муж и жена из Белгорода, их дочь, сидевшая на заднем сиденье автомобиля, сейчас в реанимации.

Подрыв Крымского моста 17 июля: версии случившегося

В России на протяжении нескольких часов после происшествия называли случившееся ЧП. Однако вскоре власти официально заявили о "теракте" на Крымском мосту.

Заявление распространил Национальный антитеррористический комитет. Он утверждает, что мост атаковали два украинских надводных беспилотника в районе трех утра.

Эту же версию изначально распространяли российские телеграм-каналы. Они заявляли об атаке надводных дронов, уточнив, что в районе 145 опоры Крымского моста найдены обломки водных мотоциклов.

Россияне предполагают, что их модернизировали в БПЛА со взрывчаткой. "Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров", - пишут российские паблики.

В МИД РФ заявили, что в принятии решений об ударе по Крымскому мосту участвовали американские и британские спецслужбы.

"Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", — заявляет Москва.

Информацию об атаке дронов дали и украинские СМИ со ссылкой на свои источники. По их данным, удар производился надводными беспилотными летательными аппаратами, операцию проводила СБУ при участии военно-морского флота Украины.

Официально же Украина своего участия в этом не подтверждала.

Оперкомандование "Юг" предположило, что повреждение Крымского моста - "российская провокация", чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает сегодня, 17 июля.

"При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию", - заявила спикер ОК Наталья Гуменюк.

При этом в ГУР Украины прокомментировали ситуацию в стиле "одобрения", но без подтверждений украинского участия.

"Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя", - заявил спикер ведомства Андрей Юсов.

Позже СБУ прямо намекнуло на свое участие в новом подрыве Крымского моста, опубликовав стих о том, что мост "пошел поспать" и уточняет, что "музыка народная, слова СБУ" (примерно таким же образом СБУ отреагировала и на прошлый подрыв моста осенью 2022 года, а позже официально подтвердила, что его организовала).

Отдельный вопрос - откуда были запущены дроны для удара по мосту? Если их запускали с портов Украины, то им пришлось бы проделать очень большой путь, обогнув Крым. Неизвестно - если у этих аппаратов такой запас хода.

По другой версии, которую активно обсуждают в российских телеграм-каналах, дроны могли спустить на воду с одного из гражданских судов, которые находились сравнительно недалеко от моста.

Какие будут последствия?

После предыдущей атаки на Крымский мост в октябре 2022 года Россия начала кампанию ракетных ударов по украинской энергетике, которая длилась несколько месяцев.

По крайней мере, Путин именно с ударом по мосту связывал ракетные обстрелы электростанций Украины. Киев же заявлял, что Москва и так собиралась разрушать украинскую инфраструктуру, и подрыв моста стал лишь формальным поводом.

В Крыму уже начали требовать ударов "по центрам принятия решений". "Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений", - заявил "спикер парламента Крыма" Владимир Константинов.

Сейчас РФ ударов по энергетике не наносит, а, как сообщали украинские власти, сосредоточена на военных объектах и складах. Но в теории могут снова начать бомбить энергетику.

Также российские военные паблики давно призывают подрывать украинские мосты через Днепр, чтобы усложнить логистику для ВСУ. Но здесь вопрос, насколько Россия в состоянии это сделать.

Также, скорее всего, будут еще более ужесточены меры безопасности вокруг моста (после прошлого подрыва ввели тотальные проверки всех машин, которые въезжают на мост).

Что касается последствий, то, так как железнодорожная часть моста не пострадала, то на логистике российских войск на юге Украины нынешний подрыв хоть и скажется, но не критически. Также это еще раз показывает российскому командованию, насколько уязвимы будут коммуникации Крыма, если украинские войска выйдут к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Поэтому россияне будут наверняка и дальше прилагать максимум усилий, чтобы этот коридор удержать под своим контролем.

В данном случае важен еще момент, связанный с зерновой сделкой, срок которой истекает сегодня. На протяжении последней недели из Москвы каждый день звучали заявления с намеками о том, что РФ сделку продлевать не собирается, так как не выполнены ее условия по разблокированию российского экспорта продовольствия и удобрений.

В то же время, как мы уже писали, выход из сделки для России несет и значительные риски. Так как в таком случае корабли могут пойти в украинские порты вообще без какого-либо контроля со стороны российских представителей. В том числе и с оружием. А если РФ начнет их топить, то это может навлечь новые санкции и обострить отношения с Турцией. Да и ряд дружественных по отношении к России стран также дают понять, что сделка должна быть продлена (об этом, например, сегодня заявил Китай).

Поэтому, если в конце концов сделка будет продлена Россией без выполнения ее условий, после подрыва Крымского моста, это будет выглядеть крайне унизительно для Кремля, чем наверняка воспользуются враги Путина (пригожинская сетка телеграм-каналов уже разгоняет "зраду" по поводу подрыва, а если еще и сделку продлят, то уровень "зрады" удвоится).

Если же сделка не будет продлена, то Москва получит риски, описание выше.

Не исключено, что нанесение крупного имиджевого удара по Кремлю в день окончания зерновой сделки и было одной из основных целей удара по мосту. Впрочем, в случае если РФ все ж таки примет решение выйти из зерновой сделки, подрыв моста Москва сможет использовать как одно из объяснений такого шага.