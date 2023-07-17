В России объявили, что действие зерновой сделки прекращается.

Об этом заявил в понедельник, 17 июля, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Россия незамедлительно вернется к зерновой сделке, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены", - сказал Песков.

В свою очередь спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зерновой сделки".

Напомним, что сегодня истекал срок действия зерновой сделки, которую Россия не соглашалась продлевать.

Ранее Россия заявляла, что не будет ее продлевать до тех пор, пока не будут выполнены ее условия по разблокированию российского экспорта продовольствия и удобрений.

На днях президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что условия России для продления зерновой сделки не выполнены.

В ООН предлагали согласиться на условия РФ, чтобы спасти зерновое соглашение.

Накануне сообщалось, что из порта Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой инициативы, которое должно доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы. Это судно было последним, получившим 28 июня разрешение от Совместного координационного центра на проход через Босфор в Одессу. После этого российские инспекторы не давали разрешений на проход судов.