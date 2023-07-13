Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Facebook

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным до завершения сроков зерновой сделки.

Об этом говорится в заявлении правящей партии Турции, сообщает телеканал Habertürk.

Также партия президента заявляет, что Анкара не ожидает кризиса в этом вопросе.

Эрдоган поговорит с Путиным до завершения "зерновой сделки"

Напомним, сегодня российский президент дал понять, что зерновую сделку могут не продлить. По словам Путина, это произойдет, если не будут выполнены условия РФ по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений, в первую очередь аммиака.

На эту тему высказался и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что окончательного решения о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока нет.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил письмо Путину по поводу необходимости продления зерновой сделки.

А Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры для продления зерновой сделки и изучает условия РФ.

Тем временем ЕС рассматривает возможность снятия санкций и подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка. Цель этого - разрешить сделки с зерном и удобрениями для России, от которой ждут продления зернового соглашения.

Ранее мы разбирались, будет ли продлено зерновое соглашение после 17 июля.

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