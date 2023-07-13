Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным до завершения сроков зерновой сделки.

Об этом говорится в заявлении правящей партии Турции, сообщает телеканал Habertürk.

Также партия президента заявляет, что Анкара не ожидает кризиса в этом вопросе.

Напомним, сегодня российский президент дал понять, что зерновую сделку могут не продлить. По словам Путина, это произойдет, если не будут выполнены условия РФ по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений, в первую очередь аммиака.

На эту тему высказался и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что окончательного решения о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока нет.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил письмо Путину по поводу необходимости продления зерновой сделки.

А Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры для продления зерновой сделки и изучает условия РФ.

Тем временем ЕС рассматривает возможность снятия санкций и подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка. Цель этого - разрешить сделки с зерном и удобрениями для России, от которой ждут продления зернового соглашения.

Ранее мы разбирались, будет ли продлено зерновое соглашение после 17 июля.