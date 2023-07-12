Турция продолжает переговоры для продления зерновой сделки и изучает условия РФ. Турция также выступает за заключение мира между Украиной и РФ и считает, что "в таком случае не будет проигравших".

Об этом сообщил сообщил президент Турции Раджеп Эрдоган во время краткого интервью журналистам на саммите НАТО в Вильнюсе.

По его словам, у Москвы есть "ряд предложений" касательно украинского зерна, срок сделки по которому истекает 17 июля. Эрдоган сказал, что обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным.

Турецкий лидер также заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ в августе 2023 года. По словам Эрдогана, он хочет, помимо прочего, обсудить с российским президентом ситуацию с передачей Украине командиров "Азова".

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговора с Эрдоганом в графике Путина пока нет.

Кроме этого, как сказал Эрдоган, Турция выступает за то, чтобы РФ заключила мир с Украиной и перевела решение своих проблем в дипломатическую плоскость.

"Если стороны примут наше предложение о посредничестве, то мы с удовольствием приступим к этой задаче. Турция готова реализовать этот потенциал", — отметил Эрдоган на пресс-конференции.

"Мы — единственная страна, встречающаяся с обоими лидерами РФ и Украины. На данный момент такого предложения (по посредничеству в переговорах о мире — Ред.) не поступало", - добавил турецкий лидер.

Ранее в Турции заявили, что соглашение по вывозу украинского зерна будет продлено.

Тем временем в Кремле считают, что "зерновая сделка" приобретает более рискованный и опасный характер.