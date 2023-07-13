ЕС рассматривает возможность снятия санкций и подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка.

Об сообщили агентству Reuters три источника, знакомых с обсуждениями.

Цель этого - разрешить сделки с зерном и удобрениями для России, от которой ждут продления зерновой сделки.

Напомним, что об этом также шла речь в письме генсека ООН Владимиру Путину. Как сообщает агентство, он предложил Кремлю продлить сделку на несколько месяцев, пока ЕС решает, снимать ли санкции с "дочки" Россельхозбанка.

Действие зерновой сделки истекает 17 июля.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз может разрешить подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT для продления зерновой сделки.

Но Россия не хочет создавать "дочку" "Россельхозбанка" для продления зерновой сделки.

Также мы писали о том, что будет ли продлено зерновое соглашение после 17 июля.

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