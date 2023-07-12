Генеральный секретарь Общества объединённых наций Антонио Гуттереша направил письмо Путину по поводу необходимости продления зерновой сделки.

О этом заявили в офисе организации во вторник.

Цель предложения Гутерреша Путину - устранить препятствия для операций Россельхозбанка и обеспечить дальнейшую работу черноморской зерновой инициативы.

Секретарь также выдвигает предложение по гармонизации обеих частей сделки, сообщили в ООН.

Напомним, действие сделки истекает 17 июня и РФ пока не заявляла о намерении ее продлить. Ситуация с вывозом украинского зерна становится всё более напряжённой. В ООН уже сообщали о своём беспокойстве по этому поводу.

Также стало известно, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе президент Раджеп Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в мирных переговорах Украины и России и работает над соглашением по украинскому зерну в частности.

Ранее ООН и Турция уже пытались возобновить работу "зерновой сделки", но до теперешнего времени это ни к чему не привело. Российская сторона по-прежнему блокирует регистрацию судов в черноморских портах.