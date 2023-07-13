Президент России дал понять, что Москва не продлит зерновую сделку, истекающую 17 июля, если не будут выполнены ее условия по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений, в первую очередь аммиака.

Об этом Владимир Путин заявил 13 июля вовремя короткой беседы с журналистами.

"Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит, в конце концов! Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания", - сказал Путин.

Он добавил, что "для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего, это игра в одни ворота".

Также он пообещал подумать, как поступить со сделкой, так как еще есть несколько дней.

На эту тему высказался и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что окончательного решения о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока нет.

Вчера генеральный секретарь Организации объединённых наций Антонио Гуттериш направил письмо Путину по поводу необходимости продления зерновой сделки.

А Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры для продления зерновой сделки и изучает условия РФ.