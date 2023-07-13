Путин сообщил, при каком условии Россия продлит зерновую сделку
Президент России дал понять, что Москва не продлит зерновую сделку, истекающую 17 июля, если не будут выполнены ее условия по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений, в первую очередь аммиака.
Об этом Владимир Путин заявил 13 июля вовремя короткой беседы с журналистами.
"Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит, в конце концов! Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания", - сказал Путин.
Он добавил, что "для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего, это игра в одни ворота".
Также он пообещал подумать, как поступить со сделкой, так как еще есть несколько дней.
На эту тему высказался и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что окончательного решения о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока нет.
Вчера генеральный секретарь Организации объединённых наций Антонио Гуттериш направил письмо Путину по поводу необходимости продления зерновой сделки.
А Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры для продления зерновой сделки и изучает условия РФ.