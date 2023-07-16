Сегодня утром из порта Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой инициативы, которое должно доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы.

Об этом сообщает Reuters.

Это судно было последним, получившим 28 июня разрешение от Совместного координационного центра (СКЦ) на проход через Босфор в Одессу.

После этого российские инспекторы не давали разрешений на проход судов.

Напомним, завтра срок зерновой сделки истекает. От России пока не поступала информация, что она даст согласие на продление действия коридора.

Как писала "Страна", в Украине допускают остановку "зернового коридора" после 17 июля. По данным ООН, в Стамбуле более двух недель не регистрируют суда с зерном для прохода в Черное море.

Ранее турецкие источники сообщали, что Россия может продлить сделку, если Запад снимет санкции с дочки Россельхозбанка, чтоб разблокировать экспорт российской аграрной продукции.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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