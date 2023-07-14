Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле уже более двух недель не выдавал разрешений на проход судов в Черное море в рамках "зерновой сделки".

Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Вчера в коридоре было два судна. Одно загружается в Одессе, другое идет к Стамбулу. Мы получили 29 заявок на участие в инициативе, но ни одно новое судно не получило разрешения войти в коридор с 27 июня. СКЦ продолжает работать, регистрация судов, как ожидается, будет возобновлена по возможности", - сказал он.

Напомним, что срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Украинские власти уже допускают, что после этой даты "зерновой коридор" работать не будет. В случае возобновления морской блокады основными маршрутами для экспорта украинского зерна будут дунайские порты, польские Гданьск и Гдыня, а также румынская Констанца.

Накануне российский президент Владимир Путин дал понять, что "зерновую сделку" могут не продлить. По словам Путина, это произойдет, если не будут выполнены условия РФ по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений, в первую очередь аммиака.

Ранее мы разбирались, будет ли продлено зерновое соглашение после 17 июля.