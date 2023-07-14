В Минобороны РФ заявили, что "неизвестное количество мин" дрейфует в северо-западной части Чёрного моря, "неся угрозу судоходству".

Москва считают, что в ситуации виновата "безответственность украинских ВМС".

Сообщается, что одну такую мину уже обнаружили в море. Она якобы была выставлена украинскими военными в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории.

Не исключено, что этими заявлениями россияне намекают на то, что корабли будут подрываться на минах, если РФ выйдет из зерновой сделки, а судоходство Украины продолжится без согласия Москвы.

Ранее западные эксперты предполагали, что РФ может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки. Один из озвученных экспертами вариантов был минирование путей следования зерновозов с обвинениями в адрес Украины.

Также в последние дни Россия регулярно наносит удары по острову Змеиный, что расценивается в Украине как предупреждение относительно небезопасности судоходства в случае разрыва зерновой сделки.

Тем временем война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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