Утренний удар по острову Змеиный может быть связан с возможностью продления "зернового соглашения".

Такое мнение высказала в четверг, 13 июля, начальник пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспильному".

"Удар был предсказуем, врага вообще раздражает любая активность, связанная с этим островом. Критического разрушения это не нанесло. Это попытка шантажа", – заявила Гуменюк.

Напомним, сегодня российская армия снова атаковала остров Змеиный Одесской области. Отмечается, что на рассвете российская армия сбросила на остров фугасную авиабомбу.

Также об ударе по острову сообщалось накануне днем. По предварительным данным, остров атаковали ракетами с авианосителей и ударными дронами. Россияне пишут, что били по украинским военным объектам, а одесситы утверждают, что на острове нет таких объектов. В регионе накануне обстрела была объявлена воздушная тревога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на 500 дней войны записал видео с острова Змеиный. 30 июня исполнился год с тех пор, как россияне ушли со Змеиного.