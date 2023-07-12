Россия нанесла удар по острову Змеиный, где был снят ролик с президентом Владимиром Зеленским, показанный на 500-й день войны в Украине.

Об этом пишут украинские и российские паблики.

По предварительным данным, остров атаковали ракетами с авианосителей и ударными дронами.

Россияне пишут, что били по украинским военным объектам, а одесситы утверждают, что на острове нет таких объектов. В регионе накануне обстрела была объявлена воздушная тревога.

Напомним, украинские военные установили флаг на острове Змеиный 7 июля 2022 года. Военнослужащий по имени Георгий, который вместе с однополчанами поднимал украинский флаг над островом, рассказывал подробности операции.

Также в Генштабе раскрывали подробности операции по восстановлению контроля над островом Змеиный. Когда отряд ВСУ покинул остров, по нему нанесли ракетный удар, в результате был поврежден пирс. Сводная группа высадки в полном составе и без потерь вернулась на материк.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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