В ночь на 11 февраля россияне несколько раз обстреляли территорию Одесской области. Также два Су-24М противника сбросили авиабомбы на остров Змеиный.

Об этом сообщило в Фейсбуке оперативное командование "Юг".

Затем в командовании объяснили, какой смысл видят в ночной бомбежке острова Змеиный.

"Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге. Также пытаясь проверить нашу готовность к обороне и выведывать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили? То, что сами там и оставили", - отметила спикер командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Это уже не первый авиаудар по острову, оставленному россиянами летом. Например, в середине июля войска РФ нанесли авиаудар по остаткам своей техники на острове, о чем сообщил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Ранее мы подробно анализировали, почему россияне ушли с острова Змеиный и что с ним будет дальше.