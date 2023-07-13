Российская армия снова атаковала остров Змеиный Одесской области. Отмечается, что на рассвете российская армия сбросила на остров фугасную авиабомбу.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в своем Facebook.

"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы", - говорится в сообщении.

Также об ударе по острову сообщалось вчера днем. По предварительным данным, остров атаковали ракетами с авианосителей и ударными дронами. Россияне пишут, что били по украинским военным объектам, а одесситы утверждают, что на острове нет таких объектов. В регионе накануне обстрела была объявлена воздушная тревога.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

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