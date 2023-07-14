РФ может устроить морскую блокаду Украины в случае разрыва зерновой сделки, считает британский эксперт Naval News Х. И. Саттон, передает BILD.

Для этого у РФ есть несколько возможностей:

- Корабли Черноморского флота РФ могут прямо атаковать торговые суда, которые выходят из Одессы.

- высадка в порту Одессы спецназа.

- заминирование путей следования зерновозов, обвинив при этом Украину в их подрыве.

- атака зерновозов подлодками и также обвинение Украины.

- обстрел зерновозов с самолетов.

По прогнозу Саттона, в ответ Украина может атаковать российские корабли ракетами "Гарпун" и "Нептун", а также авиацией и беспилотниками. Ключевую роль будет играть Турция, которая контролирует пролив Босфор.

Действие зерновой сделки заканчивается 17 июля.

Напомним, что В Турции объявили, что Эрдоган хочет поговорить с Путиным до завершения сроков зерновой сделки.

Также мы писали о том, что Путин сообщил, при каком условии Россия продлит зерновую сделку.