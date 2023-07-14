Украинские власти допускают, что после 17 июля "зерновой коридор" работать не будет.

Об этом сообщил "Стране" источник в Кабинете министров Украины.

"В прошлый раз российская сторона пошла навстречу просьбе президента Турции Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в стране, поскольку блокировка сделки могла быть использована оппонентами Эрдогана и снизить его шансы на переизбрание. Сейчас же выборы в Турции позади. Хотя и есть вероятность, что сделку продлят, но мы готовимся к работе и в том случае, если Россия выйдет из соглашения", - говорит источник.

По его словам, в случае возобновления морской блокады основными маршрутами для экспорта украинского зерна будут дунайские порты, польские Гданьск и Гдыня, а также румынская Констанца.

Наиболее привлекательным вариантом являются украинские порты на Дунае. Но есть существенный минус - ограниченная пропускная способность из-за размера судов, способных зайти в эти порты. Кроме того, доставка зерна в порт Измаил связана с необходимостью проезда поездов через мост в месте, где Днестр впадает в Чёрное море. А этот мост много раз подвергался атаке и не обеспечивает стабильной логистики. Недавно был открыт маршрут через восстановленный участок железной дороги Бессарабская - Березино, но он проходит по территории Молдовы и огибает территорию Приднестровья, поэтому стоимость доставки грузов высокая.

Автомобильный маршрут доставки грузов более затратный, чем железнодорожный, и увеличивает нагрузку на автомобильную дорогу М-15 Одесса - Рени,

Дунайский маршрут имеет ограниченный потенциал для увеличения перевалки.

Маршруты в балтийские порты Польши и черноморский порт Румынии (Констанца) более затратные для аграрных компаний, но не имеют таких ограничений, как дунайские порты, где зерно приходится грузить на баржи и транспортировать в Чёрное море, где либо на рейде грузить в балкеры, или же доставлять зерно в Констанцу, где формировать партии путем перегрузки на морские суда.

Но оба маршрута уязвимы из-за нехватки вагонов-зерновозов для колеи 1435 мм.

"В направлении Польши, с правительством которой, несмотря на протокольную дружбу, у нас очень непростые отношения, также необходимо работать над развитием пропускной способности и увеличением объемов перевозимых грузов. Здесь главное направление - ширококолейная линия PKP LHS от границы с Украиной на 400 км до Славкува в пригороде Катовице.

Эта линия и сейчас активно используется с организацией перевалки на станциях на территории Польши. Причем перевалка проводится как в зерновозы колеи 1435 мм, так и в автомобили-зерновозы для дальнейшей доставке зерновых в морские порты на Балтике.

Что нужно, чтобы увеличить пропускную возможность маршрута?

Строительство новых перевалочных терминалов на линии Ягодин - Ковель, где сейчас параллельно на участке длиной 70 км проложены железные дороги европейского 1435 мм и широкого стандартов, что дает возможность создать перевалочный терминал на каждой станции этого участка;

запуск движения грузовых поездов и создание терминалов в Раве-Русской;

прокладка колеи европейской ширины от польской станции Хрубешув до украинской станции Владимир-Волынский, что позволит в данном направлении организовать перевалку грузов не только на территории Польши (где перевалка есть и сейчас), но и создать терминалы на территории Украины.

Понятно, что это задача не на один день даже при наличии финансирования. Оперативно организовать сопоставимые по объёмам с перевалкой через украинские порты маршруты по другим направлениям не получится", - говорит наш источник в Кабинете министров.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин дал понять, что зерновую сделку могут не продлить. По словам Путина, это произойдет, если не будут выполнены условия РФ по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений, в первую очередь аммиака.

Ранее мы разбирались, будет ли продлено зерновое соглашение после 17 июля.