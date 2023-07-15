Россия может согласиться на продление зерновой сделки, если Запад примет предложение генсека ООН Антонио Гуттериша.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Турции.

Генсек, как сообщалось, лоббирует снятие санкций с "дочки" Россельхозбанка, что поможет разблокировать агроэкспорт России.

"Пролонгация возможна, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей, произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми", - сказал собеседник.

"Другие варианты маловероятны", - добавляет источник.

Детальнее вопрос продления сделки мы анализировали ранее.

Напомним, президент России Владимир Путин дал понять, что Москва не продлит зерновую сделку, истекающую 17 июля, если не будут выполнены ее условия по разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений, в первую очередь аммиака.

Также стало известно, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в мирных переговорах Украины и России и работает над соглашением по украинскому зерну в частности.