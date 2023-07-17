Турция рассчитывает на обнародование сегодня решения России по поводу сроков действия зерновой сделки. Сейчас участники механизма находятся в процессе ожидания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской зерновой инициативы.

"На данный момент ничего нового. Мы ждем решения, находимся в ожидании", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, знакомы ли предварительно участники сделки с решением российской стороны.

Срок действия зерновой сделки оканчивается 17 июля. Турция прилагает все усилия для продления сроков действия зерновой сделки после понедельника. Анкара ожидает позитивного исхода, заявил в воскресенье вице-президент Джевдет Йылмаз.

Как мы писали, вчера утром из порта Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой инициативы, которое должно доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы.

Сегодня после взрыва Крымского моста оперативное командование "Юг" предположило, что повреждение моста - это "российская провокация", направленная на то, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает сегодня, 17 июля.