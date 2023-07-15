Президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что условия России для продления "зерновой сделки" не выполнены.

Об этом глава Кремля сказал в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

В разговоре с президентом ЮАР Путин сказал, что "до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия–ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений".

Напомним, ранее турецкие источники сообщали, что Россия может продлить сделку, если Запад снимет санкции с дочки Россельхозбанка, чтоб разблокировать экспорт российской аграрной продукции.

Этот план активно продвигает генсек ООН Антониу Гутерриш.

Сегодня же Координационный центр ООН выпустил заявление о том, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено за всё время действия черноморской инициативы.

Тем временем украинские власти допускают, что после 17 июля "зерновой коридор" работать не будет. В случае возобновления морской блокады основными маршрутами для экспорта украинского зерна будут дунайские порты, польские Гданьск и Гдыня, а также румынская Констанца.

Ранее мы анализировали, будет ли продлено зерновое соглашение после 17 июля.