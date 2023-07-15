Путин снова заявил о невыполнении условий России для продления "зерновой сделки"
Президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что условия России для продления "зерновой сделки" не выполнены.
Об этом глава Кремля сказал в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
В разговоре с президентом ЮАР Путин сказал, что "до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия–ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений".
Напомним, ранее турецкие источники сообщали, что Россия может продлить сделку, если Запад снимет санкции с дочки Россельхозбанка, чтоб разблокировать экспорт российской аграрной продукции.
Этот план активно продвигает генсек ООН Антониу Гутерриш.
Сегодня же Координационный центр ООН выпустил заявление о том, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено за всё время действия черноморской инициативы.
Тем временем украинские власти допускают, что после 17 июля "зерновой коридор" работать не будет. В случае возобновления морской блокады основными маршрутами для экспорта украинского зерна будут дунайские порты, польские Гданьск и Гдыня, а также румынская Констанца.
Ранее мы анализировали, будет ли продлено зерновое соглашение после 17 июля.