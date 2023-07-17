В "ДНР" заявили о временной отмене комендантского часа для проезда в Крым через захваченные территории материковой Украины после взрыва на Крымском мосту.

Ремонт подорванного Крымского моста в РФ планируют осуществить за месяц. Автомобили планируют переправлять паромами.

По данным СМИ, атака была совершена водными дронами.

В России уже обвинили американские и британские спецслужбы в причастности к атаке, взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело.

"Страна" разбиралась в версиях и последствиях удара по Крымскому мосту в отдельном материале.

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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