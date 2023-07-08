В результате операции контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Винница был задержан воевавший ранее за "ДНР" житель Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, задержанный в 2014 году присоединился к "разведывательной роте" группировки "Восток".

Он активно участвовал в захвате административных зданий и критически важных объектов инфраструктуры в Горловке. Однако, перед началом полномасштабного вторжения России, он принял решение покинуть "ДНР" и переехал в Винницу.

Сотрудники СБУ определили его местонахождение и задержали. У него изъяли мобильный телефон, в котором хранились собственные фотографии с боевых действий против сил АТО в Донецкой области.

Задержанному было объявлено о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации), он был помещен под стражу. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, за которое ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала "Страна", СБУ задержала коллаборанта, который "сливал" позиции украинской артиллерии под Бахмутом.

Напомним, в Николаеве задержали подозреваемого в работе на РФ, который готовил удары по зданиям СБУ и оборонного завода.