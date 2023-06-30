СБУ сообщила новые подробности задержания на взятке народного депутата от "Евросолидарности" Сергея Алексеева.

Замглавы службы СБУ Сергей Наумюк на брифинге рассказал, что нардеп всячески пытался избежать прослушки: неожиданно назначал встречи в элитных ресторанах поближе к комендантскому часу, часто их переносил, говорил шепотом, использовал жесты.

Но вчера его застали в закрытом коттеджном городке под Киевом, когда Алексеев брал второй транш взятки в 50 тысяч долларов за решение проблем с экстрадицией для иностранца.

Между тем Алексеев прокомментировал объявленное ему подозрение во взяточничестве и обыски.

Дело он назвал "политическим преследованием" и заявил, что переданные ему деньги - это была не взятка, а оплата двухлетнего труда адвокатов.

"В Украину вернулось политическое преследование, которое, к сожалению, реализуется через ГБР и СБУ, которая должна сейчас заниматься российскими агентами, а не вторгаться ночью к оппозиционным депутатам. Речь идет о деле, которое компания "Алексей Боярчуков и партнеры" ведет уже более двух лет. Средства были получены для моего бывшего партнера-адвоката в рамках договора с юридической компанией. Могу вас заверить, что о взятке даже в обвинении речь не идет. Зато мне пытаются инкриминировать мошенничество, которое не выдерживает никакой критики, поскольку это была оплата почти двухлетнего труда адвокатов", - сообщил Алексеев.

ГБР будет просить суд арестовать Алексеева с альтернативой залога в 10 млн гривен.