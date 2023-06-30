Переносил встречи и говорил шепотом. В СБУ рассказали, как нардеп Алексеев избегал прослушки спецслужб
СБУ сообщила новые подробности задержания на взятке народного депутата от "Евросолидарности" Сергея Алексеева.
Замглавы службы СБУ Сергей Наумюк на брифинге рассказал, что нардеп всячески пытался избежать прослушки: неожиданно назначал встречи в элитных ресторанах поближе к комендантскому часу, часто их переносил, говорил шепотом, использовал жесты.
Но вчера его застали в закрытом коттеджном городке под Киевом, когда Алексеев брал второй транш взятки в 50 тысяч долларов за решение проблем с экстрадицией для иностранца.
Между тем Алексеев прокомментировал объявленное ему подозрение во взяточничестве и обыски.
Дело он назвал "политическим преследованием" и заявил, что переданные ему деньги - это была не взятка, а оплата двухлетнего труда адвокатов.
"В Украину вернулось политическое преследование, которое, к сожалению, реализуется через ГБР и СБУ, которая должна сейчас заниматься российскими агентами, а не вторгаться ночью к оппозиционным депутатам. Речь идет о деле, которое компания "Алексей Боярчуков и партнеры" ведет уже более двух лет. Средства были получены для моего бывшего партнера-адвоката в рамках договора с юридической компанией. Могу вас заверить, что о взятке даже в обвинении речь не идет. Зато мне пытаются инкриминировать мошенничество, которое не выдерживает никакой критики, поскольку это была оплата почти двухлетнего труда адвокатов", - сообщил Алексеев.
ГБР будет просить суд арестовать Алексеева с альтернативой залога в 10 млн гривен.
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