Офис генпрокурора объявил о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Сергею Алексееву.

Как сообщают в СБУ, за 50 тысяч долларов он обещал "отмазать" гражданина одной из стран Европы от экстрадиции.

"Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения нардепом 20 тысяч долларов – первой части денежного вознаграждения, и уличили его в получении второго "транша" в размере 30 тысяч долларов", - сообщают правоохранители.

Генпрокурор санкционировал объявление о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фамилии нардепа следственные органы не называют, но в "Европейской солидарности" уже заявили, что речь об Алексееве и говорят, что это "политическая провокация".

Напомним, что ранее мы писали о том, что НАБУ провело обыски у трех судей Верховного суда по делу о взятке Князеву.

Также мы писали о том, что Франция отказала Украине в экстрадиции Жеваго.