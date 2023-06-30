Появились фото обыска у нардепа от "Евросолидарности" Сергея Алексеева, которого подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч долларов.

"Страна" публикует эксклюзивные фото.

По данным следствия, Алексееву передали такую сумму, чтобы "отмазать" иностранца от экстрадиции.

О карьере и биографии нардепа мы рассказывали ранее. Алексеев возглавляет подкомитет по правоохранительной деятельности в Комитете Рады, является одним из представителей украинской делегации в ОБСЕ. Перед избранием в парламент от Блока Порошенко, был известным юристом и соучредителем компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры", имеет звание заслуженного юриста Украины. Также является соучредителем общественной организации, которая борется с мошенничеством против иностранных инвесторов.

Ранее мы писали, что одного из начальников военкомата в Киевской области задержали при получении взятки.

Напомним, что после увольнения скандального Одесского военкома в Украине объявили проверки руководителей ТЦК.