Утром 30 июня СБУ сообщило, что на получении взятки был задержан народный депутат. Ему передали 50 тысяч долларов, чтобы "отмазать" иностранца от экстрадиции. Стало известно, что речь идет о депутате от "Европейской солидарности" Сергее Алексееве.

Он представляет "Европейскую солидарность и возглавляет подкомитет в комитете Рады по правоохранительной деятельности. Один из представителей украинской делегации в ОБСЕ.

До избрания в парламент от Блока Порошенко в 2014 году Алексеев - известный юрист, был соучредителем компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры". Имеет звание заслуженного юриста Украины.

Интересно, что также он - соучредитель общественной организации о противодействии мошенничества в отношении иностранных инвесторов.

Как сообщает движение "Чесно", в 2016 году Алексеев не задекларировал вклад в пользу "Блока Петра Порошенко" – тогда он перечислил в партийную кассу 100 тысяч гривен одним платежом. Также фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате вверенного должностным лицам имущества.

Интернет-ресурсы, которые пишут о компромате на политиков, считают, что Алексеев имеет широкие связи в судебном корпусе Украины и якобы причастен к схемам рейдерства помещений на Печерске в Киеве, а также ухода от налогов для крупных банков. Доказательств этому не приводится.

Также Алексеев сотрудничал с Кличко. В 2014 году он был избран председателем Кировоградской областной организации партии "УДАР" . Является президентом "Фан-клуба братьев Кличко".