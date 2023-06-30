Кто такой нардеп Сергей Алексеев, которого подозревают во взятке?
Утром 30 июня СБУ сообщило, что на получении взятки был задержан народный депутат. Ему передали 50 тысяч долларов, чтобы "отмазать" иностранца от экстрадиции. Стало известно, что речь идет о депутате от "Европейской солидарности" Сергее Алексееве.
Он представляет "Европейскую солидарность и возглавляет подкомитет в комитете Рады по правоохранительной деятельности. Один из представителей украинской делегации в ОБСЕ.
До избрания в парламент от Блока Порошенко в 2014 году Алексеев - известный юрист, был соучредителем компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры". Имеет звание заслуженного юриста Украины.
Интересно, что также он - соучредитель общественной организации о противодействии мошенничества в отношении иностранных инвесторов.
Как сообщает движение "Чесно", в 2016 году Алексеев не задекларировал вклад в пользу "Блока Петра Порошенко" – тогда он перечислил в партийную кассу 100 тысяч гривен одним платежом. Также фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате вверенного должностным лицам имущества.
Интернет-ресурсы, которые пишут о компромате на политиков, считают, что Алексеев имеет широкие связи в судебном корпусе Украины и якобы причастен к схемам рейдерства помещений на Печерске в Киеве, а также ухода от налогов для крупных банков. Доказательств этому не приводится.
Также Алексеев сотрудничал с Кличко. В 2014 году он был избран председателем Кировоградской областной организации партии "УДАР" . Является президентом "Фан-клуба братьев Кличко".