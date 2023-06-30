ГБР сообщает, что будет просить суд арестовать нардепа Сергея Алексеева (Евросолидарность), подозреваемого в коррупции, с альтернативой залога в 10 млн гривен.

Ходатайство подозреваемому уже вручено и направлено в суд для рассмотрения.

Расследование находится на начальном этапе. Дело будет рассматривать Лычаковский районный суд Львова.

Между тем СБУ сообщила подробности задержания Алексеева.

Замглавы службы Сергей Наумюк на брифинге рассказал, что нардеп всячески пытался избежать прослушки: назначал неожиданно встречи в элитных ресторанах поближе к комендантскому часу, часто их переносил, говорил шепотом, использовал жесты.

Но вчера его взяли в закрытом коттеджном городке под Киевом, когда Алексеев брал второй транш взятки за решение проблем с экстрадицией для иностранца.

Напомним, что Алексеева подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. По данным следствия, Алексееву передали такую сумму, чтобы "отмазать" иностранца от экстрадиции.

Мы публиковали эксклюзивные фото обыска нардепа.

О карьере и биографии нардепа мы рассказывали ранее. Алексеев возглавляет подкомитет по правоохранительной деятельности в Комитете Рады, является одним из представителей украинской делегации в ОБСЕ. Перед избранием в парламент от Блока Порошенко, был известным юристом и соучредителем компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры", имеет звание заслуженного юриста Украины. Также является соучредителем общественной организации, которая борется с мошенничеством против иностранных инвесторов.

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