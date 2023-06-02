Силы специальных операций (ССО) ВСУ просили Главное управление разведки (ГУР) помочь выезду за границу депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына и еще четырех человек.

Об этом ССО сообщили журналистам проекта "Схемы", пишет "Радио Свобода".

Согласно информации от Сил спецопераций ВСУ, эти пять человек должны были поехать как представители благотворительного фонда "Ридна Оболонь", чтобы обеспечить ССО "специальным оборудованием".

Там добавили, что "крайне негативно" относятся к тому, что Трубицын воспользовался разрешением в личных целях и не вернулся в Украину.

Ранее стало известно, что депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын, которого подозревают в коррупции, выехал за границу и не вернулся. Это случилось за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, рассматривающего дело, в котором депутат проходит обвиняемым в получении взятки.

Позже стало известно, что выехать Трубицыну помогло ГУР. В разведке утверждали, что сделали это по просьбе другой структуры, отказавшись ее назвать.

Напомним, детективы НАБУ разоблачили Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,4 млн грн неправомерной выгоды для содействия в организации розничной торговли в столице.

ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14,886 млн грн. Денежный залог в размере почти 15 миллионов гривен за выход из СИЗО Трубицына внесла его жена.

Сам Трубицын заявляет, что никаких взяток не получал.