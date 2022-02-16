Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в 1,4 миллиона, заявил, что никаких взяток не получал.

Об этом он написал на своей странице в Facebook сразу после освобождения из-под стражи.

"Во-первых, я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток!

Во-вторых, я не убегал от НАБУ полдня, как это вбрасывалось в медиа, и в розыск меня никто не объявлял (ранее в телеграм-каналах сообщали, что его задержали через несколько часов и что он прятался в одном из кабинетов Оболонской РГА - Ред.). Да, я был в Оболонской РГА, когда туда приехали детективы НАБУ. Но я там не скрывался, а находился на рабочей встрече и при первой же просьбе правоохранителей вышел к ним.

В-третьих, как выяснилось, практически в течение года за мной велась слежка и все это время меня активно провоцировал на незаконные действия провокатор и в то же время агент НАБУ Андрей Максименко, которого то же самое НАБУ еще в 2019 году поймало на взятке в 90 тыс. долларов , и судебное дело по нему до сих пор не закрыто", - написал в соцсети Трубицын.

Он считает открытое против него уголовное дело политической расправой за его "жесткую позицию в Киевсовете".

"И да, уже завтра я буду присутствовать на пленарном заседании Киевсовета!" - заверил Трубицын.

Как сообщалось, 9 февраля детективы разоблачили Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды для содействия в организации розничной торговли в столице.

12 февраля ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14,886 млн грн.

На фоне происходящего с Трубицыным в партии президента обвинили в коррупции окружение Кличко. Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела против депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына.

Ранее "Страна" детально рассказывала, как попался на взятке "слуга" Трубицын и чем он известен.