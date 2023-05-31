В Главном управлении разведки подтвердили, что ведомство предоставляло обвиняемому во взяточничестве депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну письмо о содействии выезду из страны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

При этом в разведке утверждают, что сделали это по просьбе другой структуры, отказавшись ее назвать.



"Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним, в феврале прошлого года Трубицын остановил членство в партии "Слуга народа".

Детективы НАБУ разоблачили его и еще пятерых человек на получении 1,4 млн грн неправомерной выгоды для содействия в организации розничной торговли в столице. ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14,886 млн грн. Денежный залог в размере почти 15 миллионов гривен за выход из СИЗО Трубицына внесла его жена.

Сам Трубицын заявляет, что никаких взяток не получал. "Страна" детально рассказывала об этом деле.