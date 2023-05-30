Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Торохтий во время войны в Украине выезжал отдыхать за границу, сменил три авто и сейчас ездит на машине за 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Бигус Инфо".

По данным журналистов, среди автомобилей, которые покупались на имя его жены Алины Левченко, числятся Mercedes-Benz G400 2020 года выпуска, Range Rover и электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2022 года.

Журналисты утверждают, что Торохтий отдыхал в Болгарии в августе 2022 года. Сам депутат подтвердил, что выезжал за границу "по семейным делам", но заявил, что не помнит, выезжал ли он в Болгарию в 2022 году.

Примечательно, что незадолго до начала войны Торохтий был среди инициаторов законопроекта №7055. Им предусматривался запрет на выезд из страны для народных депутатов, кроме как по распоряжению президента для осуществления их полномочий. Однако этот законодательный запрет для нардепов так и не приняли.

Ранее мы также писали, что экс-нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин по разрешению губернатора Закарпатья ездит за границу по системе "Шлях". Официально в водители Трухина направил благотворительный фонд "Возрождение Харькова". Организация появилась в марте 2022 года. Учредителями выступили пятеро жителей Харькова. С марта 2023 фонд прописан в Хусте Закарпатской области.

Кроме того, мы сообщали о том, что тысячи военнообязанных мужчин не вернулись в Украину после выезда по системе "Шлях".