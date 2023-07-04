СБУ задержала мужчину, которого подозревают в том, что он готовил ракетный удар России по зданиям управления Службы безопасности и оборонного завода в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что агент охотился за точными координатами объектов. Также он собирал разведданные места дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона.



Кроме того, он передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры, отмечают в СБУ.

"В случае успешного выполнения задач спецслужба РФ обещала своему приспешнику денежное "вознаграждение", которое злоумышленник надеялся получить на собственную банковскую карточку", - говорится в сообщении.



По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения в РФ.

"В поле зрения агрессора он попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских телеграм-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева", - сообщают в СБУ.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила агентов ФСБ, собиравших разведданные для ударов по Харькову из "Смерчей" и "Ураганов".

Также мы сообщали, что СБУ задержали корректировщика ракетного удара по пиццерии в Краматорске.