Колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь, где начали обучать белорусских военных в качестве инструкторов. С утра в республике зафиксировали около 60 легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР/ЛНР", пишут белорусские оппозиционные паблики.

Они въехали со стороны Кричева и проследовали через Рогачёв в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Паблики предполагают, что они едут в палаточный лагерь в деревне Цель.

Напомним, что в Осиповичах "вагнеровцы" уже ведут обучение белорусской теробороны.

Ранее российские паблики показывали видео с движением предположительно колонны "Вагнера" в направлении Беларуси.

Как писала "Страна", неопределенность дальнейшей судьбы ЧВК прослеживается и по рассказу Путина о том, как он встречался с "вагнеровцами" и Пригожиным в Кремле 29 июня. Этот рассказ фактически подтверждает версию "Страны" о том, что главным поводом для встречи было намерение Путина продолжать использовать "Вагнер" в войне против Украины, но уже под своим непосредственным контролем, выведя подразделение из-под командования Пригожина и Уткина-"Вагнера".