Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он написал в Telegram.

Обсуждали ситуацию на фронте, новые поставки вооружения, улучшение логистики поставок, наращивание собственного производства (тут президент говорит о хорошем результате по дронам) и ремонта техники.

Также обсуждалась защита атомных станций и северной границы. Президенту доложили, что угроза вторжения из Беларуси отсутствует.

Напомним, 11 июля Зеленский назвал планы западных лидеров не включить никакой конкретики по членству Украины в НАТО в готовящемся заявлении "беспрецедентными и абсурдными". В Госдепе с пониманием отнеслись к критике Зеленского действий Запада. Между тем, как пишет западная пресса, в кулуарах, не на публику, слова Зеленского привели Вашингтон в бешенство.

По данным Washington Post, в США из-за этих слов "пришли в ярость".

Министр обороны Британии Бен Уоллес тоже высказал недовольство поведением властей Киева, сказав, что Украина могла бы выказать больше благодарности Западу за оказанную поддержку.