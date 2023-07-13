Президент Украины провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе с командой международников, правительством и своим офисом.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Команда наших международников, правительство, офис. Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен принести и хорошие плоды. Готовим содержание для работы Совета Украина – НАТО. Готовим заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО. Готовим почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне. Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно придавать нашему сотрудничеству силы", – сообщил Владимир Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что экс-президент Петр Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО, на котором Украине не озвучили приглашение в НАТО.

Сам Зеленский в первый день работы саммита тоже жестко негативно высказался о его решениях.

Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что считает успешным для Украины результат саммита НАТО в Вильнюсе.