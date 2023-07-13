Экс-президент Петр Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО, на котором Украине не озвучили приглашение в НАТО.

Критика прозвучала во время выступления политика в Верховной Раде.

"Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", - заявил Порошенко с трибуны Рады.

Он сравнил вчерашний саммит с мероприятием 2013 года в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашения об ассоциации с ЕС, после чего в Киеве начался Евромайдан, приведший к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича.

Порошенко заявил, что Украина заслужила приглашение в Альянс, потому что ВСУ "защищают восточный фланг НАТО".

"К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление "семерки" напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов об открытых дверчх. Если двери открыты, дайте нам зайти", - заявил Порошенко.

Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что считает успешным для Украины результат саммита НАТО в Вильнюсе.

Мы подробно разбирали итоги саммита и их влияние на внутриполитическую ситуацию в Украине.