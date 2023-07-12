Конечный результат саммита Северо-Атлантического альянса (НАТО) в Вильнюсе по вопросу Украины оказался бутафорским.

Об этом говорится в аналитической статье редактора Sky News Деборы Хейнс по итогам первого дня саммита альянса.

Краткое изложение статьи:

"Президент Украины осудил как «абсурдный» любой отказ союзников по НАТО предложить его стране четкие сроки членства в клубе.

Твит об этом был опубликован как раз в тот момент, когда лидеры 31 государства-члена начали встречу в Литве, чтобы завершить формулировку предложения о членстве, несмотря на разногласия по поводу того, следует ли направлять Киеву официальное приглашение, которое он активно лоббировал.

Однако балансирования Владимира Зеленского на последней минуте оказалось недостаточно для существенного прорыва.

Конечный результат оказался скорее бутафорским, с подтверждением убежденности НАТО в том, что будущее Украины связано с альянсом, но без указания каких-либо сроков.

Йенс Столтенберг, глава НАТО, сделал все возможное, чтобы описать результат, содержащийся в коммюнике, как «сильный пакет для Украины и четкий путь к ее членству».

Давая представление о внутренних дискуссиях, которые предшествовали этому объявлению, президент Чехии Петр Пазел сказал, что его страна и большинство других союзников выступают за то, чтобы присоединение Украины началось, как только закончится ее война с Россией.

«Однако у некоторых союзников все еще есть некоторые опасения», - сказал он Sky News ранее в тот же день.

Европейский дипломатический источник назвал Германию и Соединенные Штаты нежелающими заходить слишком далеко.

Теперь задача будет заключаться в том, чтобы преодолеть разочарование Украины и сосредоточиться на поддержке ее военных действий, поскольку до тех пор, пока это не закончится, любая надежда на членство в НАТО является несбыточной мечтой".

Ранее стало известно, что критика Зеленского за отсутствие приглашения Украины в НАТО возмутила западных чиновников.