Заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал "абсурдными" планы Запада озвучить в итоговом заявлении саммита НАТО обтекаемую формулировку о вступлении Украины в Альянс, вызвало удивление и возмущение западных чиновников и дипломатов.

Об этом пишет Politico.

Некоторые чиновники анонимно заявили изданию, что украинский президент "заходит слишком далеко".

"Я критически отношусь ко многим аспектам и, в частности, к позиции некоторых союзников, но считаю, что это непродуманные и несправедливые слова Зеленского", - сказал высокопоставленный дипломат из Центральной Европы.

Другие же признались, что понимают чувства украинского президента.

"Его разочарование можно понять, учитывая агрессивную войну России", - сказал дипломат НАТО.

Еще один источник издания заявил, что вызвавшими возмущение Зеленского формулировками союзники посылают Киеву сигнал, что Украина должна принять такую позицию Запада, но в будущем она обязательно вступит в НАТО.

Как писала "Страна", генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сегодня Зеленский прибудет в Вильнюс. Позже его прибытие подтвердил Офис президента.

В Вильнюсе уже начался саммит НАТО, перед которым президент США Джо Байден заявил, что формулировка по вступлению Украины в НАТО уже согласована.

Также, как и анонсировалось, некоторые страны в день саммита сообщили о поставках вооружения для продления наступления ВСУ. Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО, БМП, боеприпасы и беспилотники, а Франция - дальнобойные ракеты для наступления.