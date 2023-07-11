Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО и БМП.

Об этом сообщает Spiegel.

Также в новый пакет военной помощи на 600 млн евро войдут боеприпасы и беспилотники.

По данным источников издания, будет передано несколько пусковых установок Patriot и другое оружие "земля-воздух", БМП Marder, танки Leopard 1, оборудование для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов, снаряды для танков Leopard и беспилотники для разведки.

Официально объявить о пакете помощи могут уже сегодня.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина столкнулась с угрозой истощения боеприпасов.

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что передаст Украине дальнобойные ракеты для наступления.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.