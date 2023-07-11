Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина столкнулась с угрозой истощения боеприпасов в краткосрочной перспективе.

Он рассказал, что война уже несколько месяцев как перешла в стадию войны на истощение и битвы логистик. По словам Столтенберга, Украине нужны поставки боеприпасов, запчастей и топлива в "огромных масштабах".

Об этом он сказал журналистам в Вильнюсе.

По словам Столтенберга, оружейное производство Запада не было готово к этой войне. И пока оно постепенно растет и заключаются долгосрочные контракты, в краткосрочной перспективе Украина столкнулась с угрозой, что боеприпасы закончатся.

В этом контексте он не стал осуждать поставки американских кассетных боеприпасов. Говорит, что каждая страна вправе сама принимать решение по этому вопросу, тут нет общенатовской позиции.

Генсек подчеркнул, что обе стороны и так уже использовали кассетные боеприпасы в этой войне.

Ранее генсек НАТО подтвердил, что на саммите примут решение отменить для Украины ПДЧ для принятия в Альянс.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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