Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что на саммите в Вильнюсе примут решение отменить для Украины процедуру ПДЧ для принятия ее в Альянс.

Об этом он сообщил во время форума в Вильнюсе, пишет DW.

"Украина прошла долгий путь с тех пор, как в 2008 году мы приняли решение о том, что следующим шагом будет ПДЧ. Украина стала намного ближе к НАТО, и я думаю, что пришло время отразить это в решениях НАТО. Мы ясно дадим понять, что Украина станет членом альянса. Отменим ПДЧ - это будет очень сильным и позитивным сигналом Украине со стороны НАТО", - сказал генсек Альянса.

Столтенберг обещает обнародовать точную формулировку по Украине, которая попадет в коммюнике саммита, уже через несколько часов. Сейчас она еще обсуждается.

О спорах Запада относительно конкретных формулировок с утра писало агентство Reuters.

Напомним, что украинские власти ждут от саммита НАТО официального приглашения к вступлению в Альянс.

Вчера Столтенберг подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО. Также он озвучил позиции, которые будут предложены Украине на саммите в Вильнюсе.