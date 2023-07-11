В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы ответа на потенциально возможную атаку России.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

По их информации, для принятия общего плана странам альянса пришлось преодолеть блокировку этих планов со стороны Турции.

"Турция блокировала утверждение планов из-за формулировок, касающихся географических мест, таких как Кипр", - говорится в публикации.

Ранее мы писали, что в НАТО усиливали готовность воздушных сил в небе над Черным морем после инцидента с самолетами Польши и России. Тогда российский Су-35 перехватил самолет L410, принадлежащий польской пограничной службе. В Варшаве заявляли о провокации.

А недавно бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2024 года от республиканцев Майк Пенс заявил, что считает необходимой поддержку Украины, поскольку ожидает, что в случае победы над ней российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив американских военных сражаться за союзников. Он добавил, что речь может идти о пересечении границы "союзника по НАТО - Польши, Эстонии, Латвии, Литвы".