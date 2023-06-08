В мире сейчас существуют как минимум три сверхдержавы: США, Россия и Китай.

Об этом заявил в четверг, 8 июня, председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время выступления перед выпускниками Национального университета обороны.

По мнению Милли, в несколько следующих десятилетий мир столкнется с "очень серьезными вызовами и кризисами".

"Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы: США, Китай и Россия", — сказал Марк Милли.

Генерал заявил, что во время "холодной войны" противостояние было между двумя сверхдержавами - США и СССР, а после развала СССР США были единственной сверхдержавой некоторое время.

"Три - это намного сложнее, чем две", - сказал он.

Милли добавил, что ситуация осложняется тем, что некоторые страны начинают играть более серьезную роль в своих регионах. По его мнению, в будущем они также могут претендовать на статус сверхдержавы. Американский генерал не назвал эти страны.

Ранее Марк Милли заявлял, что в Китае верят в неизбежность войны с США, потому что следуют марксизму.

Также глава американского Генштаба считает, что сближение Китая, России и Ирана станет проблемой на долгие годы.