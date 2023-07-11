Турецкий парламент может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Процесс утверждения будет аналогичен тому, что происходит в Финляндии, отмечает издание.

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО будет представлен спикеру Ассамблеи за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Законопроект о ратификации протокола будет направлен в парламентский комитет по иностранным делам. Предложение будет принято комитетом, а затем внесено в повестку дня Генеральной Ассамблеи", - сообщает CNN Türk.

После того как предложение будет принято Генеральной Ассамблеей, процесс одобрения членства Швеции в НАТО будет завершен.

Напомним, Анкара согласилась пустить Швецию в НАТО в обмен на предоставление истребителей F-16 и вступление в ЕС.

Ранее мы писали, что генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция не сможет стать членом Альянса на саммите НАТО в Вильнюсе. По его словам, Турция не успеет к этому времени ратифицировать заявку Швеции, даже если захочет это сделать.