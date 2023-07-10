Турция назвала новое условие для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО. Взамен Анкара хочет присоединиться к Евросоюзу.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС", - заявил Эрдоган.

Немецкий канцлер Шольц и Еврокомиссия заявили о невозможности связать два этих фактора.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Швеция ранее оговоренные условия для вступления уже выполнила.

"Я поддерживаю цели Турции в ЕС, но также важно помнить, о чем мы договорились в Мадриде. Это был конкретный список условий, которым Швеция должна была соответствовать, чтобы стать членом альянса. Швеция выполнила требования", - сказал Столтенберг.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о желании реанимировать процесс вхождения Турции в ЕС.

Напомним, парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.