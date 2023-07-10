В РФ заявляют, что Турция "превращается из нейтральной страны в недружественную" из-за передачи Украине командиров "Азова".

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев обвинил Анкару в нарушении договоренностей с Москвой.

Может ли такой шаг повлечь за собой разрыв довольно тесных партнерских отношений между РФ и Турцией, мы писали в отдельном материале.

Напомним, вечером 8 июля Украина вернула командиров "Азова" и 36-й бригады морской пехоты "по результатам переговоров с турецкой стороной". Военные находились в Турции после освобождения из российского плена. Президент Украины Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.

На пресс-конференции во Львове Владимир Зеленский поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за освобождение "азовцев". В остальном Зеленский воздержался от подробностей.

Также мы писали, что Эрдоган поговорил с президентом США Джо Байденом и заявил о желании реанимировать процесс вхождения Турции в ЕС.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.